Nuevo León

Refuerza Santa Catarina, recorridos de seguridad casa por casa

El secretario de Seguridad, José Ramírez, destacó que esta iniciativa permite alertar a la población sobre cómo protegerse y fomenta la confianza con la Policía

  • 18
  • Noviembre
    2025

El gobierno de Santa Catarina, bajo la dirección del alcalde Jesús Nava, intensificó los recorridos de seguridad en las colonias del municipio para prevenir delitos y mantener un contacto cercano con la ciudadanía. 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad están visitando casa por casa, entregando folletos informativos sobre medidas de prevención para evitar robos en hogares, comercios y el transporte urbano.

El secretario de Seguridad, José Ramírez, destacó que esta iniciativa permite alertar a la población sobre cómo protegerse y fomenta la confianza entre la comunidad y la Policía municipal.

Durante los recorridos, también se informa sobre el operativo Mujer Segura, diseñado para proteger a la población femenina. Para emergencias, se proporciona el número C4: 81-86-76-19-08.

Esta acción busca fortalecer la seguridad y la comunicación con los ciudadanos, promoviendo un ambiente más seguro en Santa Catarina.


