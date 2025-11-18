Refuerza Santa Catarina, recorridos de seguridad casa por casa

El gobierno de Santa Catarina, bajo la dirección del alcalde Jesús Nava, intensificó los recorridos de seguridad en las colonias del municipio para prevenir delitos y mantener un contacto cercano con la ciudadanía.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad están visitando casa por casa, entregando folletos informativos sobre medidas de prevención para evitar robos en hogares, comercios y el transporte urbano.

El secretario de Seguridad, José Ramírez, destacó que esta iniciativa permite alertar a la población sobre cómo protegerse y fomenta la confianza entre la comunidad y la Policía municipal.

Durante los recorridos, también se informa sobre el operativo Mujer Segura, diseñado para proteger a la población femenina. Para emergencias, se proporciona el número C4: 81-86-76-19-08.

Esta acción busca fortalecer la seguridad y la comunicación con los ciudadanos, promoviendo un ambiente más seguro en Santa Catarina.

