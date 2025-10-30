Cerrar X
Coahuila

Fomentan tradiciones mexicanas con Panteón Literario en Saltillo

Docentes afirmaron que los estudiantes participaron en cada una de las fases del proyecto, desde la elaboración de textos hasta la creación de las decoraciones

Con el propósito de mantener vivas las tradiciones mexicanas, alumnos de distintas secundarias realizaron un “Panteón Literario”, actividad en la que participaron elaborando calaveras literarias, ofrendas y decoraciones alusivas al Día de Muertos.

Tania Esplicuete Estrada, docente participante en el proyecto, explicó que el objetivo es reforzar el sentido cultural y artístico entre los jóvenes.

“Lo más importante es que queremos fomentar entre los jóvenes que no se pierdan nuestras tradiciones mexicanas, entre ellas esta bonita fecha conmemorativa del Día de Muertos”, señaló.

De acuerdo con la maestra, los estudiantes participaron activamente en todas las etapas, desde la creación de textos hasta la elaboración de los elementos decorativos.

“Se les pidió que escribieran sus calaveras literarias, revisarlas, escoger las mejores, que ellos mismos fueran los escritores, redactores y colaboradores en este bonito Panteón Literario”, comentó.

El proceso, añadió, incluyó la recolección de materiales y la construcción manual de las piezas que conformaron el altar.

“Se les solicitó papel de colores, catrinas y catrines vestidos, tumbas, y que los féretros tuvieran un significado personal por la partida de algún ser querido. También flores de papel, cal representando las cruces, aserrín, calaveras de azúcar y velas. Fue un proceso algo largo”, explicó.

Para los estudiantes, la experiencia fue una forma diferente de aprender y de conectarse con sus raíces.

“Me gustó mucho hacer mi calavera, la escribí para mi abuelita que ya falleció, y cuando la leí sentí bonito, como si todavía estuviera conmigo”, compartió Andrea López, alumna de segundo grado.

Otros jóvenes destacaron el valor del trabajo en equipo y la creatividad que implicó el montaje del proyecto.

“Entre todos hicimos las tumbas y decoramos el altar. Cada quien puso algo especial y aprendimos que el Día de Muertos no es de miedo, sino de recordar con cariño”, mencionó Luis Alberto Ramírez, estudiante participante.

Por su parte, los docentes coincidieron en que este tipo de actividades fortalecen la identidad cultural y promueven valores como la empatía, la colaboración y el respeto por las tradiciones.

“Es una manera muy bonita de integrar la parte artística con la emocional. Los chicos se expresan, escriben, crean y, sobre todo, aprenden el significado real de esta festividad”, afirmó Esplicuete Estrada.

Con este tipo de actividades, las secundarias buscan fortalecer el vínculo entre la creatividad, la identidad cultural y el trabajo en equipo, preservando así una de las celebraciones más representativas de México.


