En Coahuila, el deporte sigue siendo una prioridad para las autoridades y la comunidad, y se continúa fomentando su práctica entre los jóvenes.

En esta ocasión, el equipo de Halcones Fuerzas Básicas de Saltillo se enfrentó al equipo Alma FC del estado de Nuevo Laredo en un emocionante partido de fútbol.

Los jugadores del equipo visitante destacaron el apoyo que han recibido en Coahuila, tanto del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, como del alcalde de Saltillo, Javier Días González.

"En Coahuila hemos visto que el deporte es muy apoyado por las autoridades, lo que nos motiva a seguir preparándonos y a fomentar el ejercicio y el trabajo en equipo entre los jóvenes"

Los futbolistas también resaltaron la importancia de la iniciativa para promover el deporte entre los jóvenes, ya que no solo impulsa la actividad física, sino también valores como la responsabilidad y el compañerismo.

"Es una iniciativa buena y positiva que beneficia a la comunidad y a los jóvenes en particular"

Asimismo, se recordó que recientemente, los Halcones de Saltillo vencieron 3-0 al equipo de San Pedro 07/10, resultado que fortalece el ánimo del plantel y que refleja el nivel competitivo de los futbolistas locales.

Además, como parte de la agenda deportiva, se llevó a cabo un encuentro entre jóvenes de tercera división de Halcones de Saltillo contra Saltillo Soccer en el Estadio Olímpico, sumando más espacios de competencia y formación para los deportistas locales.

El partido entre Halcones Fuerzas Básicas y Alma FC, el enfrentamiento de tercera división en el Estadio Olímpico, así como la victoria de 3-0 frente a San Pedro 07/10, son ejemplos del compromiso de Coahuila con el deporte y la juventud, y se espera que continúen realizándose eventos de este tipo en el estado.

