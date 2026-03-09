Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Fomentan cultura de 'visitante responsable' en La Estanzuela

Además de la charla ecológica, los estudiantes conocieron de cerca la labor diaria que realiza el personal del parque para mantener este "pulmón" de la ciudad

  09
  Marzo
    2026

Con el objetivo de formar nuevas generaciones comprometidas con el medio ambiente, el Parque La Estanzuela fue sede este lunes de una jornada de educación ambiental dirigida a estudiantes de nivel primaria. 

A través de una visita guiada, los menores exploraron la riqueza biológica de esta Área Natural, aprendiendo sobre la importancia de la fauna silvestre que habita en la región, informó Guardia Forestal Nuevo León.

Durante el recorrido, especialistas del parque dialogaron con los alumnos sobre el impacto directo que las acciones humanas tienen en los ecosistemas locales. 

Además de la charla ecológica, los estudiantes conocieron de cerca la labor diaria que realiza el personal del parque para mantener este "pulmón" de la ciudad.

Se destacaron las tareas de monitoreo de fauna, vigilancia constante y prevención de incendios forestales, así como la atención oportuna a reportes ciudadanos.

“Durante la visita hablamos sobre cómo nuestras acciones impactan directamente en los ecosistemas: no alimentar a la fauna, respetar los senderos, manejar adecuadamente nuestros residuos y entender que cada especie cumple una función fundamental dentro del equilibrio natural”, agregó la dependencia estatal.

Estas visitas forman parte de un programa continuo de educación ambiental que busca convertir a los niños en portavoces del cuidado de la naturaleza, asegurando que los espacios protegidos de Nuevo León permanezcan saludables para las futuras generaciones.

CONOCE LOS CUATRO PILARES DE UNA VISITA RESPONSABLE

Estos son los cuatro pilares fundamentales para ser un visitante responsable en áreas naturales:

1.Prohibido alimentar a la fauna: Para evitar alterar sus hábitos naturales y salud.

2.Respeto a los senderos: Evitar la erosión del suelo y la destrucción de microhábitats.

3.Gestión de residuos: La importancia de no dejar rastro para prevenir la contaminación.

4.Equilibrio natural: Entender que cada especie, desde insectos hasta mamíferos, cumple una función vital.


