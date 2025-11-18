Gobernador inaugura la ampliación del Bulevar Los Pastores

Este martes, el gobernador de Coahuila inauguró la ampliación del bulevar Los Pastores, una obra de infraestructura que conecta con el Libramiento Óscar Flores Tapia y que ha estado en planeación durante dos años. Esta ampliación busca atender una necesidad de movilidad identificada desde la primera etapa del proyecto.

“Hoy terminamos esta obra con una inversión de 189 millones de pesos que va a beneficiar a mucha gente”, expresó el gobernador, quien destacó que por esta vialidad transitan diariamente miles de vehículos provenientes de Ramos Arizpe, Arteaga y Saltillo.

El mandatario subrayó la importancia de planificar las vialidades con visión de futuro, mencionando que “las vialidades se tienen que hacer con tiempo, se tienen que planear con visión, porque la ciudad va creciendo”.

Además, el gobernador recordó que desde el inicio del proyecto se había previsto completar el anillo de distribución para conectar al 100% esta vía. También adelantó que la próxima semana se inaugurará la continuación del bulevar Nazario Ortiz, “la obra vial más importante para toda nuestra gente que vive al poniente de Saltillo”, beneficiando a colonias como Saltillo 2000, Satélite Norte, Valencia y Santa Fe.





