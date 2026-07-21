Afirma Américo Villarreal que Tamaulipas mejora en seguridad

El gobernador aseguró que indicadores oficiales y mediciones del INEGI reflejan avances, aunque reconoció que aún persisten retos en la entidad

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que el estado mantiene una tendencia favorable en materia de seguridad, al señalar que los indicadores oficiales y las evaluaciones de organismos externos muestran avances en este rubro.

El mandatario indicó que las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como mediciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reflejan una mejora gradual en las condiciones de seguridad de la entidad, aunque reconoció que todavía existen hechos delictivos que deben atenderse.

"Pero ustedes lo pueden constatar en los indicadores de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Nacional, algunas condiciones que nos muestran algunas empresas calificadoras externas como el INEGI. Tamaulipas sigue progresando, con paso decidido, a tener cada vez mejores niveles de seguridad, amén de que siempre nos va a hacer falta puntualizar y atender circunstancias que no dejamos de lamentar que pasan en este gran territorio de Tamaulipas."

Villarreal Anaya reiteró que su administración continuará fortaleciendo las estrategias de seguridad para atender los hechos que aún se presentan y mantener la tendencia positiva que, afirmó, muestran los distintos indicadores sobre la situación del estado.