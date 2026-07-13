Entrega gobernador nuevo camión recolector a Lalo Gattás

La unidad, y una más que será entregada en los próximos días, iniciará operaciones en rutas prioritarias y puntos críticos

El gobernador Américo Villarreal Anaya, entregó este lunes un nuevo camión recolector al gobierno de Victoria para fortalecer el servicio de limpieza pública en la capital.

Refuerzan la recolección de basura con una nueva unidad

El alcalde Eduardo Gattás Báez recibió de manos del mandatario la llave de la unidad número 21 de reciente modelo, adquirida en su administración municipal a través del Fondo de Capitalidad que aporta el Estado y recursos propios del Ayuntamiento.

"Agradezco al doctor Américo Villarreal Anaya, por este y 12 camiones más, que nos ha aportado para mejorar sustancialmente la recolección de basura en la Capital de Tamaulipas" dijo Gattás Báez.

La unidad, y una más que será entregada en los próximos días, iniciará operaciones en rutas prioritarias y puntos críticos reportados por la ciudadanía con el objetivo de fortalecer el servicio de recolección en la ciudad.