Graduaciones generan importante gasto para las familias

Para muchas familias, el costo de la ceremonia, la ropa, las fotografías y el festejo es solo una parte del esfuerzo realizado durante años

El fin del ciclo escolar trae consigo una de las celebraciones más esperadas por estudiantes y padres de familia: las graduaciones.

Sin embargo, además de la emoción por concluir una etapa académica, estos eventos representan un desembolso considerable para los hogares. En el caso de algunas secundarias públicas, los gastos pueden ubicarse entre los 2 mil y 3 mil pesos, dependiendo de los servicios y actividades organizadas.

El esfuerzo familiar va más allá de la ceremonia

Para muchas familias, el costo de la ceremonia, la ropa, las fotografías y el festejo es solo una parte del esfuerzo realizado durante años para respaldar la educación de sus hijos. Cada diploma entregado refleja el compromiso de estudiantes y padres, quienes han trabajado en conjunto para alcanzar este objetivo.

Con la conclusión de un nuevo ciclo escolar, las graduaciones también marcan el inicio de una nueva etapa de aprendizaje.

Autoridades educativas y padres coinciden en que el mejor reconocimiento para quienes hoy reciben sus documentos es continuar preparándose y afrontar con entusiasmo los retos del siguiente nivel académico, mientras las familias disfrutan el orgullo de ver cumplida una meta más.