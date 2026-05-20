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Coahuila

Insiste Educación en evitar graduaciones costosas

La recomendación de la Secretaría de Educación es que las ceremonias se realicen dentro de los planteles educativos y con costos moderados

  • 20
  • Mayo
    2026

El presunto desfalco de alrededor de 300 mil pesos destinados a una graduación escolar en la Secundaria Andrés S. Viesca de Saltillo encendió alertas entre autoridades educativas, quienes insistieron en la necesidad de realizar ceremonias más austeras y con mayor vigilancia en el manejo del dinero recaudado por padres de familia.

El subsecretario de Educación en Coahuila, Hugo Iván Lozano Sánchez, confirmó que la Secretaría de Educación tuvo conocimiento del caso desde el martes, luego de que directivos del plantel reportaran dificultades para localizar al padre de familia que presuntamente administraba los recursos reunidos durante varios meses para la organización del evento.

Explicó que este tipo de graduaciones suelen ser coordinadas directamente por comités de padres de familia, mientras que las escuelas se mantienen al margen de la administración económica y únicamente participan como facilitadoras de acuerdos internos.

Indicó que la recomendación permanente de la Secretaría de Educación es que las ceremonias se realicen dentro de los propios planteles educativos y con costos moderados para evitar afectaciones económicas y riesgos relacionados con el manejo de grandes cantidades de dinero.

Lozano Sánchez señaló que, de acuerdo con la información preliminar, los padres afectados planean presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público para que las autoridades correspondientes investiguen el destino de los recursos.

Añadió que, aunque la dependencia puede brindar orientación a las escuelas, el conflicto corresponde directamente a la organización interna de los padres de familia, ya que no existe participación de docentes ni personal directivo en la administración del dinero.

El funcionario también llamó a las familias a extremar precauciones en el manejo de cuotas y fondos para graduaciones, evitando concentrar recursos en una sola persona y manteniendo supervisión constante sobre cuentas y movimientos financieros.

Por separado, el secretario general de la Sección 5 del SNTE, Everardo Padrón García, sostuvo que la organización de las graduaciones depende de cada comunidad escolar y reconoció que, en muchos casos, son los propios padres quienes impulsan celebraciones cada vez más grandes y costosas.

Las declaraciones se producen mientras continúa la inconformidad entre familias de la Secundaria Andrés S. Viesca, quienes buscan recuperar el dinero presuntamente desaparecido antes de las ceremonias de fin de cursos programadas para julio.


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