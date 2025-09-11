Cerrar X
Coahuila

Hombre sufre grave lesión por tren en Ramos Arizpe

Según los primeros reportes, la víctima se encontraba distraído recolectando materiales con su hermano cuando el ferrocarril lo impactó

Un hombre resultó con una lesión grave en la cabeza tras ser golpeado por el tren la mañana de este jueves en la colonia Cerrito de la Cruz, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

El accidente ocurrió en las vías paralelas a la avenida Industrial, donde la víctima se encontraba junto a su hermano recolectando materiales reciclables. 

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre no advirtió la cercanía del convoy y fue impactado por la locomotora, cayendo violentamente al suelo.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio tras el reporte al 911. 

La víctima fue estabilizada y trasladada en código rojo al Hospital General de Ramos Arizpe, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal realizaron el peritaje correspondiente y confirmaron que el lesionado se encontraba distraído en sus labores cuando ocurrió el percance.


