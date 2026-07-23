Autoridades informaron que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la rodilla derecha, además de múltiples golpes

Inicio / Tamaulipas / Hallan a hombre asesinado en el patio de una vivienda en Reynosa

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este domingo en el patio trasero de una vivienda del fraccionamiento San Francisco, al sur de Reynosa, luego de que presuntamente intentara escapar de sus agresores, quienes lo habrían alcanzado para dispararle y golpearlo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas en un domicilio de la calle Santa Lucía. El propietario de la vivienda regresaba de su jornada laboral cuando observó daños en la cerca de madera y encontró a la víctima, un hombre de entre 30 y 35 años de edad que únicamente vestía un bóxer rojo.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado aún alcanzó a pedir agua antes de perder el conocimiento, por lo que el dueño del inmueble solicitó apoyo al número de emergencias 911. Paramédicos de Protección Civil confirmaron minutos después que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades informaron de manera preliminar que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la rodilla derecha, además de múltiples golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Las primeras investigaciones indican que la agresión ocurrió en el patio trasero del domicilio.

Vecinos señalaron haber escuchado gritos de auxilio alrededor de las 05:20 horas. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer el homicidio.