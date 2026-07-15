La víctima sufrió múltiples picaduras que le provocaron una reacción de gravedad, por lo que, pese a los intentos de auxilio, falleció en el lugar

Inicio / Coahuila / Enjambre de abejas mata a hombre en ejido de General Cepeda

Un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles luego de ser atacado por un enjambre de abejas en el ejido Guadalupe Victoria, ubicado sobre la carretera que comunica a General Cepeda con el estado de Zacatecas.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sufrió múltiples picaduras que le provocaron una reacción de gravedad, por lo que, pese a los intentos de auxilio, falleció en el lugar.

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de Protección Civil, quienes acudieron para atender la situación y acordonar el área, debido a que las abejas permanecían agresivas y representaban un riesgo para habitantes y automovilistas que transitaban por la zona.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si hubo más personas lesionadas ni la identidad del fallecido, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Especialistas recuerdan que durante la temporada de calor los enjambres pueden volverse más agresivos cuando perciben vibraciones o se sienten amenazados.

Protección Civil recomienda evitar acercarse a colmenas, no intentar retirarlas por cuenta propia y reportarlas de inmediato a las autoridades para su manejo seguro, ya que ataques de este tipo han cobrado vidas y dejado múltiples lesionados en distintas regiones del país durante los últimos meses.