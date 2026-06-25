Imparten taller de masculinidades positivas en Parras

Paloma Riojas Ramos destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado y la administración municipal para fortalecer acciones de prevención en las mujeres

Con el propósito de promover relaciones más igualitarias y contribuir a la prevención de la violencia de género, la Secretaría de las Mujeres del Estado llevó a cabo en Parras la capacitación "Masculinidades Positivas".

La actividad estuvo dirigida a sensibilizar a la población sobre la importancia de construir entornos basados en el respeto, la corresponsabilidad y la equidad entre mujeres y hombres.

Buscan reflexionar sobre estereotipos y desigualdad

Durante la jornada, la directora de Capacitación de la dependencia estatal, Indra Vega de la Peña, explicó que estos talleres buscan generar reflexión sobre los comportamientos y estereotipos tradicionalmente asociados con la masculinidad, a fin de identificar prácticas que puedan propiciar desigualdad o discriminación.

Asimismo, reconoció el respaldo del alcalde Fernando Orozco Lara, de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Palhoma Riojas Ramos, y del coordinador de Mejora Coahuila en Parras, Arturo Antunes Flores, para acercar este tipo de programas a la ciudadanía.

Fortalecen acciones de prevención y atención

Por su parte, Paloma Riojas Ramos destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado y la administración municipal para fortalecer las acciones de prevención y atención en favor de las mujeres y las familias del municipio.

Agregó que estas capacitaciones brindan herramientas para afrontar problemáticas sociales y recordó que en Parras operan instancias como el Instituto Municipal para las Mujeres, el Centro Libre de Violencia y la Policía Violeta, organismos que trabajan de manera permanente en la orientación, atención y prevención de la violencia de género el alcalde de Parras mostró contento con las actividades, pero también se dio tiempo de ver el juego de fútbol de la selección mexicana y apoyar a talentos deportivos locales.