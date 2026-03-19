Imparten curso de styling y colorimetría para jóvenes

Con el objetivo de seguir apoyando a la juventud, el Instituto de la Juventud Regia llevó a cabo un curso de styling y colorimetría dirigido a jóvenes interesados en la moda y la autoexpresión.

La actividad se realizó en el Palacio de Gobierno de Monterrey, ubicado en la Plaza Zaragoza, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender sobre tendencias, imagen personal y cómo desarrollar su propio estilo.

La plática fue impartida por la estilista de moda Fabiola Tamez, quien destacó la importancia de acercar este tipo de herramientas a las nuevas generaciones.

“El objetivo de este curso es impulsar la moda con los jóvenes y que sea una herramienta de autoexpresión en la moda”, expresó.

Por su parte, la directora general del Instituto de la Juventud Regia, Maday Cantú, señaló que este taller forma parte de la estrategia municipal para fortalecer el desarrollo de los jóvenes.

“Uno de los pilares de nuestro plan municipal es apoyar a los emprendimientos de los jóvenes y estamos buscando nuevas ramas que novedosas se han tocado y que en municipio o gobierno no te ofrecen y es algo que últimamente le ha interesado a la generación Z”, indicó.

Además, subrayó que la actual administración ha puesto énfasis en mejorar las condiciones y oportunidades para este sector.

“Mejorar los índices de la ciudad y hemos visto que a los jóvenes se les ha apoyado muy poco; desde que entramos a la administración se les ha apoyado en el área desde deportiva, psicológica, etcétera”, dijo.

Finalmente, adelantó que durante la próxima semana se estarán realizando más cursos y talleres dirigidos a jóvenes regiomontanos, por lo que invitó a la ciudadanía a mantenerse al tanto de las redes sociales del Instituto de la Juventud Regia para participar.

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