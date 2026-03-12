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Tamaulipas

Fomenta Gobierno de Victoria educación libre de violencia

A través del Departamento de Programas Institucionales del Municipio, se imparten pláticas de concientización a estudiantes de los diversos niveles educativos

  • 12
  • Marzo
    2026

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, fomenta las acciones en coordinación con las diversas instituciones como la Policía de Género, SIPINNA, Centro Integral Juvenil y Fiscalía del Estado, encaminadas a impulsar una educación libre de violencia. 

Estas actividades se realizan a través del Departamento de Programas Institucionales del Municipio, en donde se imparten pláticas de concientización a estudiantes de los diversos niveles educativos, en esta ocasión correspondió a la Secundaria Técnica No. 71, “José Antonio Hernández García”. 

La estrategia planificada en la Mesa de Seguridad Municipal, con la colaboración de instituciones militares, de seguridad pública y judicial, incluye temas de sensibilización sobre acoso escolar, sexualidad y noviazgo, bullying, violencia intrafamiliar y prevención del delito para fomentar entornos más seguros y saludables al interior de la comunidad escolar.

Por su parte Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento de Victoria, explicó que, por instrucción del presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, se busca estrechar el vínculo de colaboración con autoridades educativas con el objetivo de fortalecer con pláticas en todos los planteles educativos la cultura de la prevención de conductas antisociales.

En la plática informativa, se proporciona conocimientos al personal docente y directivo del plantel para identificar conductas de riesgo en el aula, entorno social y familiar del alumno, así como las instancias de apoyo institucional a que recurrir para abordar la problemática de manera efectiva con la participación de padres de familia.

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