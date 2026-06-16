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Coahuila

Impugnaciones de Morena y PT desprecian el voto ciudadano: Rábago

El edil cuestionó que dirigentes y candidatos de ambos partidos hayan reconocido públicamente los resultados para después recurrir a recursos legales

  • 16
  • Junio
    2026

Las impugnaciones promovidas por Morena y el Partido del Trabajo contra la elección de diputados locales en Coahuila representan una falta de respeto para los ciudadanos que participaron en la jornada electoral, afirmó el regidor priista de Saltillo, Hugo Alberto Rábago.

El edil cuestionó que dirigentes y candidatos de ambos partidos hayan reconocido públicamente los resultados para después recurrir a recursos legales con el propósito de revertirlos.

“Reconocen que perdieron y luego salen a impugnar. Eso se ve muy mal”, señaló.

Rábago consideró que la etapa electoral debe quedar atrás para dar paso nuevamente al trabajo político y social en las colonias y comunidades.

“Hay que darle vuelta a la página, seguir trabajando, irnos a las colonias, hacer eventos con la sociedad civil y regresar al campo”, expresó.

El regidor sostuvo que los resultados obtenidos por el PRI son consecuencia de la cercanía con la población y del desempeño de los gobiernos estatal y municipal.

“Hoy por hoy, el gobernador y nuestro alcalde han hecho mucho por Saltillo. La prueba ahí está”, comentó.

Asimismo, rechazó los intentos por desacreditar el proceso electoral y aseguró que la ciudadanía ya emitió su decisión en las urnas.

“Es una falta de respeto para los trabajadores y para la ciudadanía que salió a votar el domingo por esa elección”, afirmó.

Finalmente, señaló que todas las fuerzas políticas deben enfocarse en atender las necesidades de la población y contribuir al desarrollo de Coahuila, dejando de lado confrontaciones que, dijo, no abonan a la vida democrática del estado.

 


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