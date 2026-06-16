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Coahuila

Manolo Jiménez califica impugnaciones como 'patadas de ahogado'

También manifestó preocupación por el precedente que podrían sentar este tipo de impugnaciones de Morena y el PT de cara a futuras elecciones

  • 16
  • Junio
    2026

El gobernador Manolo Jiménez Salinas descalificó los recursos promovidos por Morena y el Partido del Trabajo para intentar anular la elección de diputados locales en Coahuila y aseguró que los señalamientos carecen de sustento ante la amplia diferencia registrada en las urnas.

Al referirse a las acusaciones realizadas por el dirigente petista Ricardo Mejía Berdeja sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral, el mandatario estatal afirmó que, tras una semana de la jornada electoral, las impugnaciones representan únicamente “patadas de ahogado”.

“Ahora sí la semana pasada eran patadas de ahogado y ahora son súper patadas de ahogado. Realmente están fuera de sí”, declaró.

Jiménez Salinas sostuvo que los resultados fueron contundentes y recordó que la Alianza Ciudadana por la Seguridad obtuvo alrededor de 700 mil votos, mientras que Morena y PT alcanzaron cerca de 320 mil, una diferencia cercana a los 400 mil sufragios y superior a los 30 puntos porcentuales.

“No hay manera. Es una ridiculez total, patadas de ahogado completamente sin sustento”, afirmó.

Gobernador considera que partidos de oposición deberían analizar razones de derrota

El gobernador consideró que, en lugar de buscar responsables externos, los partidos de oposición deberían analizar internamente las razones que los llevaron a sufrir una derrota tan amplia en las urnas.

“Es increíble que con una diferencia de 30 puntos saquen excusas en vez de hacer una reflexión al interior y ver por qué perdieron”, señaló.

Asimismo, aseguró que las acusaciones formuladas después de la elección no están respaldadas por pruebas y reiteró que el resultado electoral refleja con claridad la decisión tomada por los ciudadanos.

“El triunfo fue contundente, los coahuilenses se manifestaron y hay que respetarlo”, expresó.

Jiménez Salinas también manifestó preocupación por el precedente que podrían sentar este tipo de impugnaciones de cara a futuras elecciones.

“La preocupación es qué va a pasar en el 2027 cuando pierdan por cuatro o cinco puntos. Aquí hay democracia y hay que respetarla”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a dejar atrás la confrontación política y concentrarse en el trabajo por el estado.

“Nosotros vamos a seguir trabajando, cerrando filas por Coahuila y dando resultados a nuestra gente. Aquí quede muy claro: vamos a cuidar y defender a Coahuila siempre”, concluyó. 


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