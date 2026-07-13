El alcalde precisó que, una vez concluidos los trabajos a cargo de la CFE, el Ayuntamiento continuará con obras de alumbrado público, agua potable entre otros.

Inicio / Coahuila / Impulsan regularización de 250 viviendas en Urbivilla del Real

Alrededor de 250 viviendas de la colonia Urbivilla del Real entraron al proceso de regularización patrimonial y en las próximas semanas comenzarán a entregarse las primeras 30 escrituras, informó el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

El edil señaló que el avance permitirá brindar certeza jurídica a las familias que durante años han esperado contar con la documentación legal de sus propiedades.

“Ya se está haciendo la escrituración; alrededor de 250 escrituras se van a hacer ahí y ya tenemos en puerta cerca de 30 que vamos a entregar”, afirmó.

Como parte del mismo proceso, el Municipio y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmaron un convenio para fortalecer la infraestructura eléctrica de la colonia, donde actualmente los vecinos enfrentan constantes variaciones de voltaje.

Gutiérrez Merino explicó que el proyecto contempla ampliar la capacidad de la red eléctrica, sustituir una línea subterránea por una aérea e instalar nuevos transformadores para atender la demanda del sector.

“La principal queja de la colonia Urbivilla es que se les funden a cada ratito los televisores y los aparatos eléctricos por la baja de electricidad”, comentó.

El alcalde precisó que, una vez concluidos los trabajos a cargo de la CFE, el Ayuntamiento continuará con obras de alumbrado público, agua potable y drenaje para completar la regularización de la colonia.