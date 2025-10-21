IMSS atiende quejas de pacientes de hemodiálisis en Saltillo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo respondió a las inconformidades manifestadas recientemente por derechohabientes que reciben tratamiento extramuros de hemodiálisis.

Esta respuesta se da luego de que pacientes y familiares realizaran una manifestación frente a la clínica número 2 del IMSS en la capital de Coahiila denunciando deficiencias en el servicio de una clínica privada ubicada a media cuadra, donde actualmente se brinda dicho tratamiento y cuya atención ha sido calificada como deficiente.

Como parte de las acciones tomadas, autoridades del IMSS sostuvieron una reunión con un grupo de pacientes para escuchar sus inquietudes sobre el servicio médico que reciben.

Durante el encuentro, se registraron cada una de las quejas con el compromiso de atenderlas, garantizando que los tratamientos continúen brindándose con calidad y sin interrupciones.

La institución aseguró que la nueva unidad prestadora del servicio cumple con los estándares normativos y cuenta con personal especializado, aunque reconoció la necesidad de reforzar las supervisiones para asegurar una mejor atención.

Representantes del IMSS explicaron a los derechoabientes que el cambio de proveedor se realizó con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, pero reconoció que este proceso ha generado inconformidades entre los usuarios.

Por ello, reiteró su compromiso de buscar siempre las mejores opciones para sus derechohabientes, asegurando atención médica continua, segura y eficiente.

