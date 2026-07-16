Anuncia IMSS cursos de verano para niños en Saltillo

El Centro de Seguridad Social del IMSS anunció la realización de sus cursos de verano dirigidos a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 15 años, los cuales se llevarán a cabo del 20 de julio al 14 de agosto, en un horario de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Buscan ofrecer actividades durante las vacaciones

Iván Hernández, administrador del Centro de Seguridad Social, explicó que el objetivo es ofrecer a los menores actividades recreativas y formativas durante el periodo vacacional.

Durante los cursos, los participantes podrán disfrutar de diversas actividades, entre ellas natación, cocina y fútbol, además de proyecciones de películas relacionadas con el deporte, con la finalidad de fomentar la convivencia y evitar que los menores permanezcan únicamente en casa durante las vacaciones.

El costo para el público en general es de 900 pesos, más 117 pesos de inscripción, mientras que para los hijos de trabajadores del IMSS el precio es de 800 pesos, más la cuota de inscripción. Las personas interesadas pueden solicitar información e inscribirse directamente en el Centro de Seguridad Social del IMSS, ubicado a un costado del Teatro del IMSS.