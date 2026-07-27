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Cursos del IMSS fortalecen el bienestar de miles de familias
La promotora de servicios del IMSS Coahuila, Mayela Flores Montoya, informó que los cursos se imparten en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Sabinas
Por Christyan Estrada | 27 Julio 2026
Alrededor de 20 mil 500 personas fueron capacitadas durante 2025 en los Centros de Seguridad Social (CSS) y Centros de Extensión del IMSS en Coahuila, donde además de aprender un oficio, muchas han encontrado una oportunidad para generar ingresos adicionales y fortalecer su desarrollo personal.
La promotora de servicios del IMSS Coahuila, Mayela Flores Montoya, informó que los cursos se imparten en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Sabinas, con una oferta que incluye panadería y repostería, computación, carpintería, cocina saludable, estilismo y barbería, diseño de uñas, artes plásticas, danza, música, natación, box y yoga, entre otras actividades.
Uno de los casos es el de Thalía, psicóloga de 37 años, quien decidió inscribirse al curso de panadería y repostería en el Centro de Seguridad Social de Saltillo para perfeccionar una actividad que ya realizaba como pasatiempo y que hoy también representa una fuente de ingresos adicionales.
La derechohabiente señaló que los conocimientos adquiridos le han permitido mejorar sus técnicas de elaboración y comercializar algunos de los productos que prepara durante las clases.
De acuerdo con el IMSS, además de impulsar el aprendizaje de nuevos oficios, estos cursos contribuyen al bienestar físico, mental y social de los participantes, al ofrecer espacios para desarrollar habilidades, fortalecer la convivencia y complementar la economía familiar.
Los talleres están abiertos a la población en general y se ofrecen con cuotas accesibles, sujetas a la disponibilidad y horarios de cada uno de los Centros de Seguridad Social del estado.