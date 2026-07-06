Inspecciona Salud 80 negocios de comida en Saltillo

El objetivo principal de las inspecciones es prevenir riesgos sanitarios y fomentar que los negocios mantengan las condiciones necesarias para proteger la salud

Alrededor de 80 inspecciones a restaurantes, fondas, puestos ambulantes y otros establecimientos donde se preparan alimentos ha realizado la Jurisdicción Sanitaria Número 8 en lo que va del año, de las cuales entre el 30 y el 40 por ciento fueron originadas por denuncias presentadas por consumidores.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8, Raymundo Zamarripa Pérez, informó que las verificaciones se realizan tanto de manera programada como en respuesta a reportes ciudadanos relacionados con posibles irregularidades en el manejo, preparación o conservación de los alimentos.

Explicó que durante las visitas, personal de Regulación Sanitaria revisa que los establecimientos cumplan con la normatividad vigente, especialmente en aspectos como las condiciones de higiene, el manejo adecuado de los alimentos y el mantenimiento de la cadena de frío en los productos que requieren refrigeración.

Señaló que el objetivo principal de estas inspecciones es prevenir riesgos sanitarios y fomentar que los negocios mantengan las condiciones necesarias para proteger la salud de los consumidores.

El funcionario invitó a la población a presentar denuncias cuando detecte alimentos en mal estado, deficiencias de higiene o cualquier situación que represente un riesgo sanitario, ya que estos reportes permiten programar inspecciones y corregir posibles anomalías.

Zamarripa Pérez informó que las unidades de salud de la Región Sureste registran actualmente un incremento cercano al 30 por ciento en los casos de infecciones gastrointestinales, por lo que llamó a la población a extremar precauciones al consumir alimentos preparados, especialmente durante la temporada de altas temperaturas.