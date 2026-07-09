Saltillo impulsa obras para prevenir riesgos durante las lluvias

De forma paralela, brigadas municipales realizaron labores de limpieza y deshierbe en el cauce natural localizado entre las calles Niños Héroes y Lucrecia Torri

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El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza, desazolve y mantenimiento en canales pluviales y espacios públicos como parte de las acciones para prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias y fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, las cuadrillas del programa "Aquí Andamos" trabajan de manera permanente en diversos puntos considerados prioritarios.

Uno de los frentes de trabajo se concentra en el canal pluvial ubicado a un costado del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Loma Linda, donde con el respaldo del Gobierno del Estado se retiran sedimentos, basura y otros desechos que podrían obstruir el flujo del agua y provocar inundaciones.

De forma paralela, brigadas municipales realizaron labores de limpieza y deshierbe en el cauce natural localizado entre las calles Niños Héroes y Lucrecia Torri, en la colonia Pueblo Insurgente, para mejorar las condiciones del entorno y disminuir focos de contaminación.

Las acciones también se extendieron a plazas y áreas verdes de colonias como Jardines Coloniales, Valle de las Flores, Conquistadores y Brisas Poniente, donde se efectuó retiro de maleza y limpieza general.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estos trabajos forman parte de una estrategia permanente para mantener en buen estado la infraestructura urbana y reducir los estragos que pudieran ocasionar futuras lluvias, además de invitar a la ciudadanía a reportar necesidades de servicios públicos mediante el chatbot "Saltillo Fácil".