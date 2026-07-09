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Saltillo impulsa obras para prevenir riesgos durante las lluvias

De forma paralela, brigadas municipales realizaron labores de limpieza y deshierbe en el cauce natural localizado entre las calles Niños Héroes y Lucrecia Torri

Por Antonio Herrera | 09 Julio 2026

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza, desazolve y mantenimiento en canales pluviales y espacios públicos como parte de las acciones para prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias y fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, las cuadrillas del programa "Aquí Andamos" trabajan de manera permanente en diversos puntos considerados prioritarios.

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Uno de los frentes de trabajo se concentra en el canal pluvial ubicado a un costado del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Loma Linda, donde con el respaldo del Gobierno del Estado se retiran sedimentos, basura y otros desechos que podrían obstruir el flujo del agua y provocar inundaciones.

De forma paralela, brigadas municipales realizaron labores de limpieza y deshierbe en el cauce natural localizado entre las calles Niños Héroes y Lucrecia Torri, en la colonia Pueblo Insurgente, para mejorar las condiciones del entorno y disminuir focos de contaminación.

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Las acciones también se extendieron a plazas y áreas verdes de colonias como Jardines Coloniales, Valle de las Flores, Conquistadores y Brisas Poniente, donde se efectuó retiro de maleza y limpieza general.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estos trabajos forman parte de una estrategia permanente para mantener en buen estado la infraestructura urbana y reducir los estragos que pudieran ocasionar futuras lluvias, además de invitar a la ciudadanía a reportar necesidades de servicios públicos mediante el chatbot "Saltillo Fácil".

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