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Coahuila

Espera Tecnológico de Saltillo resolución por caso de docente

El Instituto Tecnológico de Saltillo espera información oficial de autoridades para definir acciones administrativas tras la detención de la docente Giselle 'N'

  • 18
  • Junio
    2026

El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) se mantiene a la espera de información oficial por parte de las autoridades para determinar las acciones administrativas que correspondan tras la detención de una docente investigada por su presunta participación en un fraude millonario denunciado por diversos particulares. 

La directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, informó que la institución conoció el caso a través de la información difundida públicamente y aclaró que, hasta el momento, no ha recibido una notificación formal relacionada con el proceso judicial. 

“Debemos mantener una postura responsable y esperar a que la autoridad emita la información correspondiente”, señaló. 

La docente fue identificada como Giselle “N”, señalada en denuncias por presuntamente haber ofrecido esquemas de inversión con rendimientos elevados que no se habrían concretado, afectando económicamente a particulares y presuntamente a servidores públicos. 

De acuerdo con el contexto difundido sobre el caso, las acusaciones apuntan a que la maestra habría captado recursos bajo un esquema de confianza, con promesas de ganancias a corto plazo. Sin embargo, la responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes. 

Sánchez Ruiz subrayó que se trata de un asunto ajeno a las actividades académicas y administrativas del Tecnológico, por lo que cualquier investigación o denuncia deberá seguir su curso ante las instancias correspondientes. 

La directora llamó a evitar especulaciones mientras se desarrolla el proceso legal y recordó que actualmente existe una presunción que deberá ser esclarecida por las autoridades encargadas de la investigación. 

“Es importante no señalar ni suponer hasta que el proceso concluya”, expresó. Respecto a la situación laboral de la docente, explicó que el Tecnológico ya solicitó información jurídica para conocer los alcances del caso y actuar conforme a la normatividad institucional vigente.

Indicó que, una vez que exista información oficial, se revisarán las medidas administrativas procedentes, las cuales podrían incluir mecanismos previstos en el reglamento interno, siempre respetando el debido proceso. 

La directora agregó que, en caso de que alguna persona considere haber resultado afectada por los hechos que se investigan, deberá acudir directamente ante las autoridades correspondientes para presentar las denuncias que estime pertinentes. 

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existen elementos que acrediten responsabilidades en las denuncias presentadas contra la docente.


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