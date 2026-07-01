Invertirán $408 millones en planteles educativos de Coahuila

Una inversión federal superior a $408.8 millones de pesos será destinada este año a la rehabilitación y mejoramiento de 980 planteles de educación básica y media superior en Coahuila, como parte del programa La Escuela es Nuestra, que beneficiará a más de 201 mil estudiantes en la entidad.

Los recursos serán utilizados para realizar obras de infraestructura definidas por cada comunidad escolar, entre ellas la construcción y rehabilitación de aulas, sanitarios, techumbres, espacios deportivos, instalaciones eléctricas, bebederos y otras mejoras consideradas prioritarias por los planteles.

De acuerdo con la Delegación de Programas para el Bienestar en Coahuila, los Comités Escolares de Administración Participativa se encuentran en la etapa de integración de proyectos y selección de proveedores o contratistas, paso previo al inicio de las obras.

El delegado de Programas para el Bienestar en el estado, Américo Villarreal Santiago, informó que el programa busca que los recursos públicos sean administrados directamente por las comunidades escolares, con el propósito de atender las necesidades específicas de cada plantel.

La inversión de $408 millones 850 mil pesos permitirá mejorar las condiciones de cientos de escuelas distribuidas en las distintas regiones de Coahuila, beneficiando a 201 mil 98 alumnas y alumnos, quienes contarán con espacios más seguros y adecuados para sus actividades académicas.

Una vez concluida la etapa de planeación y contratación, los comités escolares iniciarán la ejecución de los proyectos de infraestructura, con lo que se espera fortalecer las condiciones físicas de los planteles antes del próximo ciclo escolar.