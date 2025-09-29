Cerrar X
Nacional

Invertirán $25 mil millones en infraestructura educativa en 2025

El programa La Escuela es Nuestra destinará $25 mil millones de pesos en 2025 para mejorar planteles de educación básica y media superior

  • 29
  • Septiembre
    2025

El Gobierno Federal anunció que el programa La Escuela es Nuestra dispondrá de $25 mil millones de pesos en 2025 para fortalecer la infraestructura escolar.

Dicha medida busca impactar de manera directa en 69 mil 302 planteles de educación básica y media superior, beneficiando a 8.1 millones de alumnos en todo México.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el programa contempla la atención de 174 mil 351 escuelas de nivel básico y 186 mil 242 de media superior.

La mayor proporción de recursos se canalizará a zonas rurales y marginadas, con el objetivo de garantizar inclusión y permanencia en la educación.

Actualmente, el avance global de la estrategia es del 36%, y el listado para 2025 incluye ya a 63 mil 252 planteles de educación básica y 6 mil 050 de media superior como beneficiarios confirmados.

Calendario de ejecución

El plan operativo para el próximo año contempla varias etapas:

  • Septiembre: conformación de asambleas escolares
  • Octubre: entrega de medios de pago
  • Noviembre: desembolso de recursos

El monto pendiente de dispersar asciende a $2 mil 500 millones de pesos, según lo informado por la SEP.

Cabe señalar que La Escuela es Nuestra se presenta como un modelo de corresponsabilidad y autonomía de gestión, al permitir que las comunidades escolares administren directamente los recursos.

Estos serán destinados principalmente a la mejora de infraestructura, equipamiento básico y necesidades urgentes en los planteles.

Por otra parte, el Gobierno Federal subraya que el objetivo central del programa es asegurar condiciones dignas y seguras para el aprendizaje, con especial énfasis en comunidades históricamente rezagadas.

La estrategia, además, se consolida como una de las principales apuestas sociales en educación básica y media superior.


