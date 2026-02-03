Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional

Autoridades municipales de Eagle Pass, Texas, se reunieron recientemente con funcionarios del Gobierno de Coahuila para evaluar el progreso en el plan de ampliación del Puente Internacional Número Dos, una de las principales conectividades fronterizas entre Estados Unidos y México y que contará con un presupuesto superior a los $50 millones de dólares repartido entre ambos países.

El encuentro, realizado en el City Hall de Eagle Pass, fue encabezado por el alcalde de la ciudad, quien confirmó que el proyecto sigue en marcha y que actualmente se encuentra en la fase de diseño, con planos y especificaciones técnicas en elaboración antes de que pueda avanzar hacia la construcción.

Según detalló Homero Balderas, gerente municipal, el propósito de la reunión fue afinar los detalles para contratar al equipo de ingenieros que desarrollará los planos de la obra. Balderas señaló que esta etapa de diseño podría demorar entre 12 y 18 meses, tras lo cual se iniciaría la construcción de la infraestructura ampliada.

El costo total de esta expansión es un asunto compartido entre Eagle Pass y el Estado de Coahuila, y se estima que la inversión conjunta rondará $50 millones de dólares. Este financiamiento, explicaron los funcionarios, es fundamental para modernizar uno de los cruces más transitados de la frontera norte y responder al creciente flujo de mercancías y personas.

Además, se confirmó que la ciudad de Eagle Pass ya obtuvo el Permiso Presidencial de los Estados Unidos, documento necesario para poder ampliar la plataforma del Puente Internacional Dos con seis carriles adicionales al actual cruce. Este permiso, otorgado por el gobierno federal estadounidense el 20 de junio de 2025, autoriza la expansión y el mantenimiento de las instalaciones vehiculares y peatonales del cruce fronterizo conforme a la ley federal de puentes internacionales.

Según fuentes estadounidense, este puente también es conocido como el Camino Real International Bridge (Bridge II), y la autorización presidencial forma parte de una política más amplia para mejorar la infraestructura fronteriza y aliviar la congestión en las principales rutas comerciales entre Texas y México. Se espera que la ampliación —que duplicará de seis a doce carriles la capacidad del cruce— no solo beneficie a Eagle Pass y Piedras Negras, sino que fortalezca el intercambio económico binacional y reduzca tiempos de espera para transporte de carga y pasajeros.

Con el permiso en mano, las autoridades de ambas naciones trabajan ahora en cumplir requisitos ambientales y logísticos antes de que el proyecto pueda pasar de la etapa de diseño a la de construcción activa, prevista una vez concluida la planificación completa.

