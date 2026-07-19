Investigan posible maltrato animal contra perro en Saltillo

El caso generó una fuerte reacción entre la ciudadanía, que pidió el rescate del ejemplar y el esclarecimiento de los hechos

La difusión de un video en redes sociales que mostraba a un perro presuntamente siendo arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villa San Miguel, en Saltillo, derivó en la intervención de las autoridades ambientales y de organismos dedicados a la protección de los animales.

El caso generó una fuerte reacción entre la ciudadanía, que pidió el rescate del ejemplar y el esclarecimiento de los hechos.

Policía Ambiental implementa operativo de rescate

Como respuesta a la denuncia, elementos de la Policía Ambiental implementaron un operativo para poner a salvo al can, mientras que las autoridades competentes iniciaron una carpeta de investigación con el propósito de determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

El animal fue trasladado para recibir atención médica especializada y permanecerá protegido durante el proceso.

Perro permanecerá bajo observación veterinaria

La valoración veterinaria confirmó que el perro no sufrió fracturas, aunque continuará bajo observación mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades reiteraron que, una vez concluidas las diligencias, se determinará si existen elementos para proceder legalmente contra quien resulte responsable por un posible caso de maltrato animal.