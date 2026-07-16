Investigan muerte de menor por probable caso de rickettsiosis

La Secretaría de Salud mantiene bajo investigación el fallecimiento de un menor de 8 años en la colonia Cañadas del Mirador

La Secretaría de Salud de Coahuila investiga el fallecimiento de un menor de 8 años en el municipio de Ramos Arizpe como un probable caso de rickettsiosis, mientras se espera el resultado de la prueba molecular que permitirá confirmar o descartar la enfermedad.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8, José Raymundo Zamarripa Castillo, informó que el deceso fue notificado el pasado lunes y que el menor habitaba en la colonia Cañadas del Mirador, donde de inmediato se activó el protocolo epidemiológico para contener cualquier posible riesgo sanitario.

Esperan resultado de la prueba confirmatoria

El funcionario explicó que, por el momento, el caso se clasifica únicamente como probable, ya que la confirmación depende del resultado de la prueba PCR específica para rickettsiosis.

“Tiene y reúne con la definición operacional para caso de rickettsia, pero siempre lo manejamos como probable hasta tener un resultado confirmatorio. En este caso, el resultado confirmatorio es la prueba de PCR para rickettsia, que todavía no lo hemos recibido”, señaló Zamarripa Castillo.

Como parte de la respuesta sanitaria, brigadas de la Secretaría de Salud realizan una búsqueda intencionada de casos, además de fumigaciones y acciones de control del vector en un perímetro de cinco manzanas alrededor del domicilio del menor.

Las labores también incluyen la revisión del estado de salud de perros y otros animales domésticos, la desparasitación de mascotas y campañas de descacharrización en coordinación con el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, con el objetivo de disminuir la presencia de garrapatas, principal transmisor de la enfermedad.

Van tres casos probables en 2026

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria indicó que este es el tercer caso probable de rickettsiosis identificado en Ramos Arizpe durante 2026. Los dos anteriores fueron detectados a principios de año en la colonia Manantiales del Valle, sin que hasta el momento exista evidencia de un incremento sostenido de casos.

Zamarripa Castillo destacó que desde el inicio del año se mantienen campañas permanentes de prevención para reducir el riesgo de contagios, por lo que exhortó a la población a permitir el ingreso de las brigadas sanitarias a sus viviendas y reforzar el cuidado de sus mascotas.

“Desde que empezó el año estamos realizando actividades preventivas, invitando a la población al bienestar animal, a la descacharrización y a la desparasitación de sus mascotas. Todos los servicios que brinda la Secretaría de Salud son gratuitos; solamente pedimos que nos permitan apoyarlos”, expresó.

La Secretaría de Salud reiteró que continuará con el seguimiento epidemiológico del caso hasta contar con el resultado definitivo del laboratorio y mantener bajo vigilancia la zona para detectar oportunamente cualquier otro posible contagio.