Investigan presunta infiltración del crimen organizado en Morelos

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación en la que se señala la presunta infiltración del crimen organizado en al menos ocho ayuntamientos del estado de Morelos, con indicios de financiamiento a campañas políticas, cooptación de autoridades municipales e intimidación a actores políticos.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los grupos criminales habrían intervenido en estructuras de gobiernos locales para influir en decisiones administrativas y operar en distintas regiones de la entidad.

Como parte de estas investigaciones, el operativo federal “Enjambre”, desplegado desde el pasado 20 de mayo en Morelos, ha derivado en la emisión de órdenes de aprehensión y detenciones de funcionarios en activo y exservidores públicos.

Alcaldes y funcionarios bajo investigación

Entre los señalados se encuentra el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, quien permanece sin ser localizado y sobre quien pesa una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, además de delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Hasta este lunes, la FGR ha confirmado la detención de al menos siete personas relacionadas con la investigación.

Entre ellas figuran el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro; el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala; así como tres funcionarios del municipio de Cuautla: el tesorero Jonathan Espinosa Salinas, el oficial mayor Pablo Portillo Galicia y el exsecretario del ayuntamiento Horacio Zavaleta Malacara.

A todos ellos se les dictó prisión preventiva mientras continúan las investigaciones federales.

En el mismo expediente también aparece la consejera estatal de Morena y exaspirante a la alcaldía de Atlatlahucan, Arisbel Rubí Vázquez Amaro, aunque hasta el momento no se ha informado su situación jurídica.

Operativo “Enjambre” amplía investigaciones

El pasado 22 de mayo también fue detenido en la Ciudad de México Mauro Rivera de la Cruz, identificado como líder transportista de Cuautla.

Rivera había participado previamente en negociaciones con el gobierno estatal relacionadas con el aumento de tarifas del transporte público e incluso formó parte de una comisión oficial de modernización del sector.

Asimismo, ha trascendido la presunta participación de Raúl Tadeo Nava, exalcalde de Cuautla, en una reunión difundida en redes sociales en la que habrían estado presentes integrantes de una célula criminal junto con autoridades municipales y actores políticos.

El operativo federal ha puesto bajo la lupa la posible penetración del crimen organizado en estructuras de gobierno local, así como sus vínculos con procesos políticos recientes en la entidad, de acuerdo con la línea de investigación federal.

Autoridades mantienen operativos en Morelos

Por su parte, autoridades estatales aseguraron que continúan los operativos de seguridad en distintas regiones de Morelos.

Sin embargo, hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre el avance de las investigaciones encabezadas por la FGR y la FEMDO.

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