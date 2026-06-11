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Coahuila

Invitan a participar en la carrera 8K del Sagrado Corazón

Los organizadores informaron que las personas interesadas en participar deberán cubrir una cuota de recuperación de 300 pesos

  • 11
  • Junio
    2026

La Parroquia del Sagrado Corazón anunció la realización de la carrera 2026 “Corre, trota o camina 8K”, e invitó a la ciudadanía a sumarse a esta actividad deportiva que se llevará a cabo el próximo 14 de junio.

Durante una rueda de prensa, el párroco Sergio García explicó que el evento tiene como principal objetivo fomentar la convivencia comunitaria y promover hábitos saludables a través de la actividad física.

“Se trata de una celebración con un propósito comunitario, en la que buscamos promover el respeto por la vida mediante el ejercicio y la participación de las familias”, señaló.

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Los organizadores informaron que las personas interesadas en participar deberán cubrir una cuota de recuperación de 300 pesos, la cual incluye playera conmemorativa, medalla de participación y kit de recuperación.

Asimismo, se dieron a conocer los detalles del recorrido de la competencia, así como las categorías y premiaciones que se entregarán a los ganadores.

La carrera está abierta al público en general, por lo que los organizadores hicieron un llamado a corredores, caminantes y familias a formar parte de esta actividad deportiva y de convivencia.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 844-280-37-74.


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