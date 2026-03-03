Invitan a parejas saltillenses a legalizar sus relaciones

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del DIF Saltillo, lanzó la convocatoria del programa “Promesa de Amor”, dirigido a parejas que deseen contraer matrimonio y dar certeza jurídica a su unión.

Alfonso Figueroa Vicuña, director del organismo, informó que esta iniciativa —impulsada por la presidenta honoraria Luly López Naranjo— busca fortalecer a las familias, al facilitar el acceso a derechos legales mediante una cuota de recuperación accesible.

Destacó además el trabajo coordinado con la Dirección del Registro Civil en Coahuila para llevar a cabo este programa, que en 2025 benefició a 156 personas.

Por su parte, Catalina Labastida Pérez, directora del Registro Civil en el estado, agradeció el respaldo del alcalde Javier Díaz y reiteró que, siguiendo la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se busca apoyar a las familias que aún no cuentan con un documento oficial que avale su matrimonio.

Las parejas interesadas podrán inscribirse en el DIF Saltillo hasta el 15 de mayo; entre los requisitos se encuentran ser mayores de 18 años, presentar acta de nacimiento e identificación oficial, así como contar con cuatro testigos, realizar exámenes prematrimoniales cuando se indique y asistir a un taller de orientación.

¿Qué tan factible es casarse a edad avanzada?

El casarse por lo civil sigue siendo una garantía para personas mayores, que durante años han vivido en unión libre así lo dio a conocer la titular del registro civil en el Estado, la licenciada Catalina Labastida.

En los diferentes programas de matrimonios comunitarios en los 38 municipios, la respuesta siempre es favorable y en su mayoría son matrimonios adultos los que aprovechan este beneficio.

Pero los jóvenes siguen siendo el frijol en el arroz; quienes se enamoran rápidamente, se casan y luego se divorcian, por lo que las estadísticas de divorcios en Coahuila siguen siendo un tema importante de resolver.

Comentarios