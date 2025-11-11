Cerrar X
Coahuila

Invitan a donar ropa invernal y artículos de apoyo en Coahuila

Las personas interesadas pueden solicitar información sobre los centros de entrega o recolección vía WhatsApp al 844 178 28 74

  • 11
  • Noviembre
    2025

La titular de Violeta Contra la Violencia hacia las Mujeres, Diana Molina, anunció el inicio de una colecta de ropa invernal y artículos de abrigo con el propósito de apoyar a mujeres y familias que enfrentan condiciones vulnerables durante la temporada de invierno.

Bajo el lema “Por qué tu abrigo puede ser el abrazo que otra mujer necesita”, la campaña invita a la población a donar prendas abrigadoras, cobijas, artículos de invierno, juguetes o alimentos en buen estado.

Molina señaló que la ayuda que se reúna será destinada a mujeres y niñas que, además de ser afectadas por las bajas temperaturas, atraviesan situaciones de riesgo o dificultad.

“En esta temporada, muchas mujeres no solo enfrentan el frío, sino también condiciones de violencia o abandono. Cada prenda que se dona representa un apoyo real y un gesto de solidaridad”, expresó.

La titular destacó que la solidaridad ciudadana ha permitido en años anteriores brindar acompañamiento a quienes más lo necesitan.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 3.22.54 PM.jpeg

“El objetivo es crear una red de apoyo entre mujeres. Sabemos que un abrigo puede parecer poco, pero para alguien puede significar protección, cariño o incluso una oportunidad para sentirse acompañada”, declaró.

La campaña permanecerá activa del 7 de noviembre de 2025 al 10 de enero de 2026. Las personas interesadas pueden solicitar información sobre los centros de entrega o recolección vía WhatsApp al 844 178 28 74.

Molina mencionó que el invierno es una etapa especialmente complicada para quienes no cuentan con recursos para adquirir artículos de abrigo.

“A veces se piensa que no podemos ayudar, pero cualquier persona puede sumar con una cobija o un alimento. Todo lo que se done será entregado a quienes realmente lo necesitan”, comentó.

La iniciativa busca fortalecer la colaboración social y promover acciones comunitarias enfocadas en acompañar a mujeres en contextos adversos.


