Javier Díaz González seguirá encabezando patrullajes de seguridad

El alcalde de Saltillo confirmó que este ejercicio en favor de la seguridad y tranquilidad de los saltillenses continuará en diferentes puntos de la ciudad

Luego de que el alcalde Javier Díaz González encabezara un patrullaje por algunas colonias de Saltillo, confirmó que este ejercicio en favor de la seguridad y tranquilidad de los saltillenses continuará en diferentes puntos de la ciudad.

El edil adelantó que incluso podrían sumarse a estos recorridos el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, así como el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Como parte de estas acciones, Díaz González realizó un recorrido preventivo por la Línea Verde y los sectores Lomas Verdes, Federico Berrueto Ramón, Hidalgo, Guerrero y María de León, donde supervisó de manera directa las labores de vigilancia y escuchó las inquietudes de los habitantes.

El alcalde destacó que la presencia de las autoridades en las calles permite mantener un contacto cercano con la ciudadanía y atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera afectar la seguridad de las familias.

El presidente municipal señaló que la estrategia implementada en Saltillo se basa en la prevención, la proximidad social y la coordinación entre corporaciones de seguridad, factores que han contribuido a mantener a la capital coahuilense entre las ciudades más seguras del país.

Por último, Javier Díaz González reiteró que estos patrullajes continuarán realizándose de manera periódica en diversos sectores para reforzar la confianza ciudadana y preservar el orden y la tranquilidad en los barrios y colonias.