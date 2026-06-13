Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_4605_bf387d3b2d
Coahuila

Obras pluviales no se ven pero ayudan mucho a la ciudad

El alcalde Javier Díaz González dijo se seguirá invirtiendo en obras pluviales para Saltillo, que son de beneficio para los ciudadanos

  • 13
  • Junio
    2026

Existen obras que no se ven, pero son de gran beneficio para una ciudad estamos hablando de las obras de drenaje pluvial luego de lo ocurrido los últimos días en algunas colonias por las lluvias que causaron inundaciones. El alcalde Javier Díaz González dijo se seguirá invirtiendo en obras pluviales para Saltillo, aunque sean obras que no se vean, pero son de beneficio para los ciudadanos.

Un ejemplo la entrada de la colonia Mirasierra y de Misión Cerritos donde se estará trabajando en este tema, y aunque son obras que no se ven, ayudan mucho, pues todo el agua que cae en la sierra de Saltillo baja por estas colonias y se puede canalizar para beneficio y no para afectación de los saltillenses.

Buscan aprovechar el flujo de agua y reducir afectaciones

Díaz González dio a conocer que los proyectos están listos y es importante comenzar a trabajar en ello y de esta manera dejar que las lluvias lleguen y que el agua que corra del sur al norte de Saltillo, sea en beneficio y no para afectación de la ciudadanía.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

descarta_udc_que_se_elimine_elecciones_por_qr_gate_2c8ee85ec0
Descarta UDC que elección pueda anularse por el llamado 'QR Gate'
carlos_robles_minimiza_impugnaciones_morena_pt_16a114068a
Carlos Robles minimiza impugnaciones de Morena y PT tras elección
pan_pri_quedan_sin_prerrogativas_410747388c
PAN, PVEM, MC y México Avante quedan sin prerrogativas estatales
publicidad

Últimas Noticias

mexico_debuta_con_derrama_comercio_turismo_2240529af0
México debuta con derrama de $1,200 millones a comercio y turismo
descarta_udc_que_se_elimine_elecciones_por_qr_gate_2c8ee85ec0
Descarta UDC que elección pueda anularse por el llamado 'QR Gate'
muere_cantante_oliver_tree_f1b17cdaab
Muere cantante Oliver Tree por accidente aéreo en Brasil
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
lluvia_monterrey_ec9adda884
Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_f1ddb85abb
Ya llegó el ‘finde’; descubre cómo puedes disfrutarlo
publicidad
×