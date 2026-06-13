Obras pluviales no se ven pero ayudan mucho a la ciudad

Existen obras que no se ven, pero son de gran beneficio para una ciudad estamos hablando de las obras de drenaje pluvial luego de lo ocurrido los últimos días en algunas colonias por las lluvias que causaron inundaciones. El alcalde Javier Díaz González dijo se seguirá invirtiendo en obras pluviales para Saltillo, aunque sean obras que no se vean, pero son de beneficio para los ciudadanos.

Un ejemplo la entrada de la colonia Mirasierra y de Misión Cerritos donde se estará trabajando en este tema, y aunque son obras que no se ven, ayudan mucho, pues todo el agua que cae en la sierra de Saltillo baja por estas colonias y se puede canalizar para beneficio y no para afectación de los saltillenses.

Buscan aprovechar el flujo de agua y reducir afectaciones

Díaz González dio a conocer que los proyectos están listos y es importante comenzar a trabajar en ello y de esta manera dejar que las lluvias lleguen y que el agua que corra del sur al norte de Saltillo, sea en beneficio y no para afectación de la ciudadanía.

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