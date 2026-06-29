Javier Díaz realiza gira en escuelas y colonias de Saltillo

El presidente municipal se trasladó al sur de la ciudad para entregar la pavimentación de las calles Los Pinos y Los Laureles

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, arrancó la semana con una intensa agenda de actividades que incluyó el inicio de la jornada cívica en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez y la entrega de obras de pavimentación en la colonia Lomas de Santa Cruz.

Durante ambos eventos, el edil reiteró que su administración mantiene como prioridad mejorar la calidad de vida de las familias mediante acciones en materia de educación, salud, infraestructura y desarrollo social.

Impulsan educación, salud y desarrollo social en Saltillo

En la ceremonia de Honores a la Bandera, realizada en el plantel educativo del norte de la ciudad, Díaz González destacó la importancia de fortalecer la formación de niñas y niños mediante el impulso al deporte y la cultura, además de reconocer el trabajo conjunto que realizan docentes, madres y padres de familia.

Asimismo, el programa Amor en Movimiento, impulsado por el DIF Saltillo, llevó servicios médicos, odontológicos, pruebas de audiometría y exámenes de la vista para beneficio de la comunidad escolar.

Más tarde, el presidente municipal se trasladó al sur de la ciudad para entregar la pavimentación de las calles Los Pinos y Los Laureles, en la colonia Lomas de Santa Cruz, una obra que durante años fue solicitada por los habitantes del sector.

Javier Díaz afirmó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, continuará llevando infraestructura y servicios a todas las colonias de Saltillo, mientras vecinos y representantes populares reconocieron que estas acciones mejoran la movilidad, la conectividad y el bienestar de cientos de familias.