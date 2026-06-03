Kenia exige investigar a políticos ligados al crimen

Para la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, la justicia no debe ser una cuestión de partidos, sino de la seguridad del país, por lo que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe investigar a políticos bajo sospecha de tener nexos con el crimen organizado, y de comprobarse, castigarlos.

En entrevista exclusiva para El Horizonte, la diputada panista se refirió así desde Saltillo a la publicación de Los Angeles Times que señala que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, están siendo investigados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Hay que exigir a las instancias nacionales es que se investigue a todos los políticos señalados de relacionarse con el crimen organizado y con el narcotráfico, a todos. No se trata de los partidos, se trata de la defensa de las familias en todo México”, dijo López Rabadán.

“Si hay políticos señalados hay que investigarlos aquí en México, no puede haber una discusión tratando de proteger a los narcopolíticos pensando que son de un partido en específico”, recalcó.

Dijo que el papel de cualquier servidor público, incluyendo a la Presidencia de la República, deben servir a los ciudadanos y no a unos cuantos, y menos a quienes son acusados de tener relaciones con los cárteles.

“Este reclamo es muy claro. ¿De qué lado quieres estar?, ¿quieres estar del lado del huachicol, del narcotráfico, de los cárteles, o quieres estar del lado bueno, del lado de la ley, de los políticos que aspiran a construir un mejor país?, estoy segura que queremos estar del lado correcto de la historia”.

La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que México vive una realidad distorsionada, donde se pretende proteger a aquellos que son señalados por vínculos con los delincuentes, y se ataca a quienes están trabajando por la seguridad de sus entidades, como es Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

“Hay una persecución por parte del Gobierno. Lo que deberían hacer es agradecer a Maru Campos, si valoramos todo lo que se evitó, al destruir ese narcolaboratorio, y el daño que no se causó, deberíamos estar agradeciendo a la gobernadora y no una solicitud de juicio político”.

López Rabadán dijo que lejos de perjudicarla, todo el escándalo que se hizo en torno a la gobernadora chihuahuense, solo la fortaleció más, poniéndola en los reflectores rumbo al 2030.

“Estuvimos 14 mil personas reconociendo la valentía de Maru Campos el sábado en Chihuahua, todas las personas que estábamos ahí la aplaudíamos y la acompañábamos en esta gran batalla contra los cárteles, en esta defensa de las familias de Chihuahua.

“Por supuesto siempre será bueno pensar que podemos tener en una boleta a mujeres y a hombres inteligentes, talentosos, honestos, trabajadores. Ojalá y haya muchas Maru Campos de aquí a las próximas elecciones, porque las necesitamos en todo el país”, señaló.

Llama a la gente a salir a votar este domingo

La legisladora panista dijo que es importante que la gente acuda a las urnas y ejerza su derecho al voto, con el fin de que sean electos los mejores perfiles, y sepan las cosas buenas y las cosas malas que han hecho los candidatos.

“Pensar que los políticos pueden tener excesos, pueden mostrar una falta de sensatez en sus acciones, políticos con Lamborghinis, o con mansiones, o con viajes exóticos, obras de arte o con joyas fuera de proporción, lo único que demuestran es que lamentablemente un partido político los puso ahí, y que desafortunadamente la ciudadanía no sabía lo malo que eran

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