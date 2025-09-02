Cerrar X
Kenia López promete respeto representando la Cámara de Diputados

La diputada panista Kenia López Rabadán aseguró que desempeñará el cargo con institucionalidad, legalidad y honorabilidad

  • 02
  • Septiembre
    2025

La diputada panista Kenia López Rabadán asumió este martes la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y aseguró que desempeñará el cargo con institucionalidad, legalidad y honorabilidad.

"Hoy he hecho pública una promesa: no le quitaré el micrófono a nadie, respetaré a todos en la pluralidad, yo he sido una debatiente, yo sé que todos tienen derecho a hablar y a defender su verdad y el protagonismo no será de la Mesa Directiva, debe ser de los legisladores para dar resultados al pueblo de México”, dijo.

Con 28 años de experiencia en el ámbito legislativo, la panista destacó que cada diputada y diputado representa a millones de ciudadanos y que su papel será facilitar el debate y la construcción de acuerdos en beneficio del país.

“Soy una parlamentaria de carrera, tengo 28 años en este espacio deliberativo y sé que cada legislador, legisladora, representa a millones de mexicanos. He dicho que no voy a ser yo la que genere un protagonismo innecesario, tienen que ser los legisladores defendiendo su verdad, su razón, a su electorado”, refirió.


