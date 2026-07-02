La sandía amarilla alcanza precios premium en el extranjero

En Europa también mantiene un valor elevado, con piezas de entre tres y cuatro kilogramos comercializadas por el equivalente a cerca de 170 pesos en Alemania

La sandía amarilla, una variedad que recientemente comenzó a comercializarse en Saltillo, tiene como principal destino los mercados de exportación debido a que alcanza precios más elevados en diversos países.

Considerada una fruta de tipo "premium", su demanda en el extranjero permite a los productores obtener mejores ingresos que con la sandía tradicional de pulpa roja.

Mercados internacionales pagan precios más altos

En países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania, esta fruta se vende a precios superiores a los registrados en México. En territorio estadounidense puede alcanzar hasta 83 pesos mexicanos por kilogramo, mientras que en Canadá ronda los 44 pesos por kilo.

En Europa también mantiene un valor elevado, con piezas de entre tres y cuatro kilogramos comercializadas por el equivalente a cerca de 170 pesos en Alemania y alrededor de 4.50 libras esterlinas en el Reino Unido.

En Saltillo se mantiene como una opción accesible

En contraste, en Saltillo la sandía amarilla se ofrece actualmente a un precio cercano a los 40 pesos por kilogramo, lo que la convierte en una opción más accesible para los consumidores locales. Esta diferencia de costos explica por qué gran parte de la producción nacional se canaliza hacia la exportación, donde esta variedad es apreciada como un producto de mayor exclusividad y valor comercial.