Las piezas que se ofrecen al público tienen un peso aproximado de entre tres y cuatro kilogramos, por lo que cada vez más personas aprovechan su presencia

Inicio / Coahuila / La sandía amarilla llega a Saltillo y despierta el interés

La sandía de pulpa amarilla comenzó a verse con mayor frecuencia en mercados y fruterías de Saltillo, donde su peculiar apariencia ha llamado la atención de quienes acuden a comprar fruta. Aunque externamente luce igual que una sandía convencional, al partirla muestra un llamativo color amarillo en su interior, una característica que ha despertado la curiosidad de los consumidores sin alterar su sabor ni sus propiedades.

La variedad está disponible solo en determinadas temporadas

De acuerdo con comerciantes, esta variedad únicamente está disponible durante determinadas temporadas del año y actualmente se comercializa en alrededor de 40 pesos por kilogramo.

Las piezas que se ofrecen al público tienen un peso aproximado de entre tres y cuatro kilogramos, por lo que cada vez más personas aprovechan su presencia para conocer una fruta poco común en la región.

Su color amarillo se debe a una mutación natural

Especialistas señalan que el tono amarillo de esta sandía obedece a una mutación natural que evita la producción de licopeno, el compuesto responsable del color rojo de la pulpa.

En su lugar, concentra carotenoides y betacarotenos, antioxidantes naturales presentes también en otros alimentos, lo que le permite conservar un aporte nutricional muy similar al de la sandía tradicional.