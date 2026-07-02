Puerto del Norte opera al 100% y avanza en consolidación

Se han invertido cerca de 3 mil 500 millones de pesos en diversas acciones, con la participación de la iniciativa privada y el Gobierno Federal

El director de la Administración Portuaria Integral (API) en Matamoros, Gustavo Guzmán, destacó que el Puerto del Norte se encuentra actualmente 100% operativo, resultado de las inversiones, la visión estratégica del Gobierno del Estado y el impulso coordinado con autoridades federales.

Inversiones fortalecen la operación portuaria

Señaló que, hasta el momento, se han invertido cerca de 3 mil 500 millones de pesos en diversas acciones, con la participación de la iniciativa privada y el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Marina, que ha contribuido con trabajos de dragado para garantizar la profundidad adecuada y la correcta operación de embarcaciones.

El funcionario detalló que el puerto cuenta ya con infraestructura clave como canal de navegación dragado, sistemas de seguridad, vialidades, cámaras y condiciones operativas que brindan viabilidad total al proyecto. Asimismo, indicó que actualmente se realizan operaciones de prueba y se avanza en la firma de contratos a largo plazo con empresas interesadas en utilizar esta terminal.

Puerto del Norte ofrece ventajas logísticas estratégicas

Guzmán subrayó que el Puerto del Norte ofrece ventajas competitivas importantes, como una reducción de hasta 35% en costos logísticos, así como su ubicación estratégica, al estar más cercano a Nuevo León, al puerto de Houston y a zonas clave del Golfo de México, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para diversas industrias.

Añadió que la terminal tiene la capacidad de manejar distintos tipos de carga, desde contenedores y automóviles hasta acero y carga suelta, sin limitaciones operativas. Además, destacó mejoras en infraestructura terrestre que permiten mayor eficiencia en el traslado de mercancías.

Finalmente, afirmó que el proyecto continúa en una etapa de consolidación, con análisis logísticos y toma de decisiones estratégicas para seguir ampliando su infraestructura, con el objetivo de fortalecer su competitividad y detonar el desarrollo económico de la región.