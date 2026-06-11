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Coahuila

Lanzarán nueva ruta rural de bajo costo en Ramos Arizpe

El objetivo es facilitar el acceso de los habitantes rurales a servicios y comercios sin que tengan que destinar gran parte de sus ingresos al transporte

  • 11
  • Junio
    2026

Los habitantes de las comunidades rurales de Ramos Arizpe podrán trasladarse hasta el bulevar Plan de Guadalupe, en la zona centro de la ciudad, por tarifas de entre 30 y 40 pesos a partir de julio, cuando entre en operación el nuevo sistema de transporte rural impulsado por el Ayuntamiento para conectar ejidos que actualmente enfrentan altos costos de movilidad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el proyecto entrará en funcionamiento durante el próximo mes y permitirá que los usuarios viajen desde Paredón hasta la cabecera municipal con una tarifa muy por debajo de los precios que actualmente cobran taxis o servicios particulares, cuyos costos oscilan entre 300 y 400 pesos por trayecto.

Ruta conectará diversos ejidos con la cabecera municipal

La ruta principal partirá de Paredón y recorrerá comunidades como Amargos, San Ignacio, El Barril, Fraustro, Santa Cruz, el entronque a Mesillas, Hipólito, Estación Higo e Higo, hasta llegar al bulevar Plan de Guadalupe, donde los usuarios podrán realizar compras, acudir a consultas médicas, efectuar trámites o visitar a familiares antes de abordar el transporte de regreso a sus comunidades.

El edil explicó que el objetivo es facilitar el acceso de los habitantes rurales a servicios y comercios sin que tengan que destinar gran parte de sus ingresos al transporte. Actualmente, señaló, algunas personas llegan a gastar hasta 800 pesos en un viaje redondo cuando requieren trasladarse a la ciudad.

“Hay personas que gastan hasta 800 pesos en un viaje redondo para venir a Ramos Arizpe. Con este programa podrán hacer sus compras, acudir al médico o resolver cualquier trámite pagando solamente entre 30 y 40 pesos”, destacó.

Servicio iniciará con corridas dos días por semana

El servicio operará inicialmente dos días por semana, con la posibilidad de establecer corridas los lunes y viernes o los martes y viernes, esquema que aún se encuentra en evaluación para definir la demanda de usuarios en las distintas comunidades.

Gutiérrez Merino indicó que durante junio se concluirá la planeación operativa del proyecto y se darán a conocer los horarios definitivos, con la meta de poner en marcha un programa que mejore la conectividad de las comunidades rurales, donde la distancia y la falta de servicios cercanos elevan significativamente los costos de traslado para las familias.

 


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