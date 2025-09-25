Cerrar X
Belinda y Sebastián Yatra lanzarán este jueves una nueva canción

Los rumores eran ciertos, Belinda y Sebastián Yatra estrenarán esta tarde el tema 'Canción para Regresar' que se estrenará este jueves a las 18:00 horas

  • 25
  • Septiembre
    2025

Como no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, hoy es el día: Belinda y Sebastián Yatra lanzarán esta tarde un tema juntos; se llama "Canción para Regresar".

En la canción, que se estrenará este jueves a las 18:00 horas en todas las plataformas digitales, también participa el grupo Gente de Zona, por lo que se espera que sea un tema fresco, bailable y muy pegajoso.

“Si hay alguna canción con la que uno pueda volver con alguien, es con esta”, mencionó Yatra en sus redes sociales.

Por su parte, Belinda dio un adelanto del tema y parece ser que, pese a ser una canción para los corazones rotos, la vibra de la música y el mensaje serán positivos.

Tanto el cantante colombiano como la mexicana han compartido a través de sus redes sociales diferentes videos en los que se ve cómo fue todo el proceso de grabación de la canción.

En el clip que compartió Belinda en su cuenta de Instagram, se puede apreciar una faceta más reguetonera y urbana de la cantante.

Pero la intérprete haciendo reggaetón no es la única sorpresa de la colaboración. Gente de Zona se une a ambos artistas para sumar su ritmo caribeño a la melodía, con un estribillo pegadizo y muy bailable.

"Canción para Regresar" es una propuesta musical que combina el pop característico de Belinda con ritmos urbanos y latinos, más propios de Yatra.

Esta tan esperada colaboración será lanzada este 25 de septiembre a las 6:00 p.m., en todas las plataformas digitales.


