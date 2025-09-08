Cerrar X
Lanzarán fundación en honor a Diana Laura Riojas en Nueva Rosita

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas presentó la iniciativa, la cual estará enfocada en fomentar programas de salud, educación y desarrollo

Este martes dará inicio en Nueva Rosita, Coahuila, la Fundación Diana Laura Riojas, un proyecto encabezado por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas en memoria de su madre, Diana Laura Riojas de Colosio, reconocida por su labor social.

El legislador visitó Saltillo para presentar oficialmente esta iniciativa, la cual estará enfocada en fomentar programas de salud, educación y desarrollo para niñas, niños y jóvenes en situación vulnerable.

Durante la presentación, Colosio Riojas recordó la vocación humanista de su madre, a quien describió como una mujer entregada al bienestar de los demás.

Subrayó que Diana Laura dedicó su vida a causas sociales, apoyando tanto a su familia como a comunidades necesitadas.

"Mi madre creía profundamente en la importancia de invertir en las nuevas generaciones, en brindar oportunidades y en fortalecer el tejido social", afirmó el senador.

La Fundación Diana Laura tendrá su primera actividad este martes en Nueva Rosita, ciudad natal de Diana Laura.

El evento contará con la participación de familiares, representantes de la sociedad civil y autoridades locales.

Colosio destacó que este nuevo esfuerzo busca continuar el legado de cercanía y compromiso comunitario que marcó la vida de su madre, y convertirse en una plataforma de apoyo real y constante para quienes más lo necesitan.


