Lidera Manolo Jiménez cuatro rankings de aprobación nacional

El gobernador Manolo Jiménez Salinas se colocó entre los mandatarios estatales mejor evaluados del país al encabezar cuatro de los principales rankings

El gobernador Manolo Jiménez Salinas se colocó entre los mandatarios estatales mejor evaluados del país al encabezar cuatro de los principales rankings nacionales de aprobación ciudadana publicados durante julio y los primeros días de agosto.

De acuerdo con la medición de Polls.mx, el mandatario coahuilense obtuvo el primer lugar nacional con 63.8 por ciento de aprobación, superando a los gobernadores de Querétaro y Aguascalientes.

A ese resultado se suman las evaluaciones de Emotegia, Massive Caller y GobernArte, que también ubicaron a Manolo Jiménez en la primera posición nacional, mientras que la más reciente medición de Consulta Mitofsky lo colocó dentro de los cinco gobernadores con mayor respaldo ciudadano.

En el caso de Emotegia, la evaluación otorgó al Gobierno de Coahuila una aprobación de 69.88 por ciento, además de indicadores favorables en rubros como la atención en hospitales públicos, la percepción sobre las condiciones de las comunidades y la economía familiar.

Los resultados fueron atribuidos al desempeño del Gobierno estatal en áreas como seguridad, atracción de inversiones, generación de empleo, infraestructura y programas sociales, que han mantenido a Coahuila entre las entidades con mejores indicadores de desarrollo.

Con estas mediciones, el gobernador de Coahuila se mantiene entre los mandatarios estatales con mayor nivel de aprobación ciudadana a nivel nacional, de acuerdo con los principales ejercicios demoscópicos difundidos en las últimas semanas.