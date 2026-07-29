Tampico lidera conflictos vecinales a nivel nacional

La ENSU del INEGI ubica a Tampico y su zona metropolitana como la región con más conflictos vecinales y problemas de convivencia del país

Tampico y su zona metropolitana enfrentan más conflictos vecinales que cualquier otra región del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que ubica al puerto, junto con Altamira, Ciudad Madero y zonas del norte de Veracruz, como el área con mayores problemas de convivencia.

Los resultados son contrastantes, pues mientras que en algunos indicadores destaca por registrar conflictos de convivencia cotidiana, la región se mantiene sólidamente dentro del Top 10 nacional con mejor percepción de seguridad.

Entre los problemas más frecuentes entre vecinos destacan los ladridos de perros, la basura, las fiestas con ruido excesivo, el respeto por los cajones de estacionamiento y las construcciones arbitrarias en áreas comunes.

ENSU coloca a Tampico como líder nacional en conflictos vecinales

En las 91 áreas urbanas evaluadas por la ENSU se observó un repunte en las discusiones o fricciones vecinales, con un porcentaje mayor cuando se trata de condominios o espacios dúplex.

El estudio reveló que el 94.5 por ciento de la población de 18 años y más experimentó al menos un problema o enfrentamiento directo derivado de situaciones de convivencia.

Tampico supera a otras ciudades en el ranking nacional

Con este resultado, Tampico y su zona metropolitana se ubican por encima de Los Cabos (92.4%), Juárez (86.8%), Irapuato (85.5%) y Ciudad Nezahualcóyotl (85.2%), que completan los primeros cinco lugares del ranking nacional.