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Coahuila

Ligan a Tony Flores con caso de mujer detenida por narcotráfico

Norma González, quien fue detenida en posesión de un cargamento de marihuana, varias personas, entre ellas Flores Guerra, le habrían entregado el cargamento

  • 03
  • Junio
    2026

El candidato a diputado local Tony Flores Guerra por Morena y el PT es mencionado en un expediente judicial del caso de una mujer detenida por narcotráfico en septiembre de 2003 en Eagle Pass, Texas, según se documenta en el expediente del caso penal No. 2:03-mj-02693-DGG-1, radicado en el tribunal de distrito de Del Río.

De acuerdo con la declaración de Norma Isela González Torralba, quien fue detenida en posesión de un cargamento de marihuana, varias personas, entre ellas Flores Guerra, le habrían entregado el cargamento para que lo cruzara a Estados Unidos.

González Torralba fue detenida cuando trataba de cruzar la frontera con el cargamento de droga, acompañada por sus dos hijos, en aquel entonces menores de edad.

De acuerdo con el testimonio de la detenida, fue citada en algún punto para entregarle el vehículo con la mercancía. “Ahí estaba Tony y estaba el otro señor”, dijo en su declaración.

Al ser cuestionada sobre la identidad de las personas, dijo que era Tony Flores. “Yo estuve encerrada por él; la droga que yo llevaba, él y otro me la entregaron”, dijo en su testimonio.

Además de Tony Flores, la mujer ha involucrado a Juan Guerra, tío de Tony, y a su hermana, Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz.

González Torralba señala que Juan Guerra fue a buscarla a su domicilio el 15 de septiembre de 2003 acompañado por un sujeto a quien identificó como “El Huesos” para proponerle cruzar un automóvil hacia Estados Unidos.

Aunque al principio no estuvo segura, finalmente le entregaron un vehículo de la marca Volkswagen que la mujer intentó cruzar con sus hijos por la frontera.

Tony Flores realiza actualmente una campaña para reelegirse como diputado local.


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