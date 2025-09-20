Cerrar X
Deportes

Ligan Auténticos Tigres tercer victoria con varias intercepciones

A su más puro estilo, ataque terrestre y sólida defensa, los regiomontanos derrotaron 30-7 a los Borregos Campus Guadalajara

  • 20
  • Septiembre
    2025

Con el triunfo obtenido como visitantes, los Auténticos mantiene su marca perfecta en la temporada, al poner su foja invicta en tres juegos.

La rotación de corredores fue efectiva para la UANL, al lograr anotaciones Eduardo Martínez, Jorge Chaib y Ángel Alvarado.

Sergio Reséndiz cerró el marcador en el último periodo con una conexión a las diagonales con Javier García.



La defensa regia también lució especialmente el profundo Luis Cavazos, quien interceptó en dos ocasiones al ataque de Guadalajara.

En total, la defensiva de la U forzó tres intercepciones a José Luis Machorro, quarterback rival, además de recuperar un balón en equipos especiales.

Tras un primer cuarto defensivo, que apenas acabó con ventaja de 2-0 para los Auténticos Tigres, el ataque fue tomando ritmo.

Para el medio tiempo, la escuadra del cuach Antonio Zamora fue tomando distancia con a oraciones de Martínez y Chaib para un 16-0.



En la parte complementaria, la UANL controló el duelo para cerrar el marcador con ingreso a las diagonales de Alvarado y García.

Auténticos Tigres tendrá semana de descanso en el calendario, para preparar el Clásico Regio ante Borregos Monterrey.


