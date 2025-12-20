Caen tres por huachicol en el Istmo; ligan célula al CJNG

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a tres personas presuntamente integrantes de una célula delictiva dedicada al robo y traslado ilegal de combustible, conocida como huachicol, que operaba en la región del Istmo de Tehuantepec y mantenía vínculos con una organización criminal de alcance nacional.

Operativo “Sable” en el Istmo

Las detenciones se realizaron como parte del operativo “Sable”, llevado a cabo en coordinación con autoridades estatales y federales, principalmente en el municipio de Matías Romero, zona colindante con el estado de Veracruz.

De acuerdo con la FGEO, el grupo criminal operaba bajo la fachada de una asociación de transportistas, aunque en realidad se dedicaba a la extracción ilegal y transporte de hidrocarburos.

Durante la intervención fueron detenidos R.J.G.E., identificado como el líder de la operación delictiva, así como R.J.G.L., ambos originarios de Cuernavaca, Morelos, quienes se hacían pasar por traileros. También fue arrestado E.S.V., una persona de la tercera edad.

Las investigaciones, realizadas en conjunto con la Secretaría de Marina, establecieron que R.J.G.E. encabezaba esta célula criminal con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Golpe a la estructura criminal

La fiscalía estatal señaló que la desarticulación de este grupo representa un golpe de alto impacto a la estructura financiera y logística de la organización criminal en el Istmo de Tehuantepec, al debilitar su capacidad de operación territorial.

Durante el operativo también se aseguraron camionetas, presunta droga y aproximadamente 200 mil pesos en efectivo.

Los detenidos fueron trasladados a la región de Valles Centrales, donde permanecen a disposición de la FGEO, en espera de que se determine su situación jurídica.

El CJNG, presuntamente vinculado con esta célula, es considerado uno de los grupos criminales más poderosos del país y se encuentra en la lista de organizaciones terroristas del Gobierno de Estados Unidos.

Comentarios