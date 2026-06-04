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Coahuila

Limita falla eléctrica clases en kínder de Saltillo

La situación ha obligado a reducir considerablemente la permanencia de los estudiantes en las aulas ante la falta de energía eléctrica

  • 04
  • Junio
    2026

La comunidad educativa del jardín de niños La Amistad, ubicado en Saltillo, enfrenta ya casi dos semanas de actividades restringidas debido a la falta de energía eléctrica en el plantel.

La situación ha obligado a reducir considerablemente la permanencia de los estudiantes en las aulas, mientras padres de familia expresan su preocupación por las condiciones en las que se desarrolla el cierre del ciclo escolar.

Según explicaron madres y padres de familia, el problema se deriva de daños en la infraestructura eléctrica de la escuela.

Recordaron que meses atrás la institución sufrió el robo de cableado y posteriormente se realizaron adecuaciones temporales para restablecer el servicio.

No obstante, la reciente conexión de equipos de aire acondicionado habría provocado una sobrecarga que terminó por dejar sin suministro eléctrico a todo el inmueble.

Además de las dificultades para mantener ventilados los salones, la falla también afecta el acceso al agua potable, ya que las bombas permanecen fuera de operación.

Aunque el abastecimiento se ha mantenido mediante pipas, los tutores solicitaron una solución urgente por parte de las autoridades educativas, al señalar que se aproximan eventos importantes como graduaciones y actividades de fin de cursos que requieren condiciones adecuadas para su realización.


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